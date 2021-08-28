İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında heyecan dev bir maçla devam ediyor. Ligin favorilerinden Liverpool, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'yi ağırlıyor. Peki Liverpool Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Derbide kazanan Kloop mu, Tuchel mi olacak? İşte maça dair notlar...

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Chelsea maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Arnold, Matip, Robertson, Fabinho, Keita, Henderson, Mane, Jota, Salah

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso, Jorginho, Kante, James, Havertz, Mount, Lukaku

SON 10 MAÇTA EŞİTLİK VAR

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan son 10 maçın 2'si berabere biterken diğer maçlarda taraflar 4'er galibiyet aldı.