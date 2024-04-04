Liverpool: 3 - Sheffield United: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında lider Liverpool, sahasında Sheffield United'ı 3-1 yendi.
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında evinde Sheffield United'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Anfield Stadı'nda Sheffield United'ı ağırlayan "Kırmızılar", 17. dakikada Darwin Nunez, 76. dakikada Alexis Mac Allister ve 90. dakikada Cody Gakpo'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk takımın golünü, 58. dakikada Conor Bradley kendi kalesine attı.
Bu sonuçla 70 puana yükselen Liverpool, takipçileri Arsenal'in 2, Manchester City'nin ise 3 puan önünde haftayı zirvede kapattı.
Ligin son sırasındaki Sheffield United ise 15 puanda kaldı.