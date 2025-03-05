Livakovic'in başı dertte! İzinsiz inşaat...
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic hakkında, ülkesi Hırvatistan'da izinsiz inşaat yaptırdığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic hakkında soruşturma açıldı. Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde yer alan kültürel ve tarihi bir alanda izin almadan inşaat yaptırdığı iddia edilen Livakovic hakkında, Zadar Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Livakovic'in sahibi olduğu arazide, UNESCO'nun kültür mirası listesinde bulunan surların iç kısmına zarar verildiği aktarıldı.