Litus İstanbul’da yaşam başladı
Litus İstanbul'da projenin tamamlanmasıyla birlikte yaşam başladı. Projeyi hayata geçiren İş GYO ve Tecim, yüzde 50'si peşin, yüzde 50'si vade farksız 24 ay taksit imkânıyla kampanya başlattı
İş GYO ve Tecim'in projesinde, Altunizade’de, Litus İstanbul sakinlerini ağırlamaya başladı.
Litus İstanbul Projesi, C35 radye temel sistemi, C40 betonarme beton – kolon sistemi kullanılan proje deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edildi.
7 blok ve 4’ü dükkân, 13’ü ofis, 98’i ise daire olmak üzere 115 bağımsız bölümden oluşan Litus İstanbul’da 2+1’den 5+2’ye kadar değişen büyüklük ve planlarda dairelerin yanı sıra bahçeli ve dubleks daire seçenekleri de yer alıyor.