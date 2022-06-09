Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir mi? Lisede ortalama kaç olursa sınıfta kalınır?

2. dönemin sona ermesine ve 2021 - 2022 eğitim öğretim senesinin geride kalmasına sayılı günler kala "Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir mi?" Sorusu gündeme geldi. Zayıfı olan öğrenciler lisede sınıf geçme şartını araştırıyor. İşte lisede ortalama kaç olursa sınıfta kalınır? Sorusunun yanıtı hakkında...

LİSEDE ORTALAMA 50 ÜSTÜ OLURSA SINIF GEÇİLİR Mİ?

Liselerde yıl sonu ortalaması 50’nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor.