Lise öğrencilerinin tasarladığı İHA, finalde ilk sırada yer aldı - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez düzenlenen Liseler Arası İHA Tasarım Yarışmasına Türkiye genelinde yüzlerce başvuru yapıldığını ve ilk elemede 261 projenin değerlendirmeye alındığını söyledi.Bu projeler arasında yapılan final etabında 125 tasarımın belirlendiğini dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:"Finale kalacak projelerin değerlendirilmesinde merkezimizden Savaş Özbey danışmanlığında Gökçe Koca takım kaptanlığındaki takımın tasarımı 291 proje arasında 99 puan alarak Türkiye birincisi olarak finalle gidiyor. Yine aynı yarışmada 95 puanla Türkiye 14. olan Murat Malkondu danışmanlığında Mehmet Ali Özdemir takım kaptanlığındaki takımın tasarımı da finalleri giden bir diğer tasarım oldu. Pandemi sürecine rağmen evlerinde online olarak yaptıkları görüşmeler ve çalışmaların ardından yarışmaya katılarak, bir çok güçlü liseler arasında kendilerini zirveye taşıdılar. Eylül ayında gerçekleştirilecek finallerde iyi bir derece alacağımızdan umutluyuz."Takım kaptanı Gökçe Koca da zor bir süreçte yarışmaya hazırlandıklarını belirterek, "Salgın dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamamız vardı. Arkadaşlarımızla video konferans üzerinden görüşmeler yaptık. Bu tasarım üç bacaklı bir İHA. Genelde İHA’lar 4 bacaklı oluyor. Biz üç bacaklı tasarlayarak batarya ömrünü de uzatmayı hedefledik. Finallerde de en iyi dereceyi alacağımız umuyoruz." diye konuştu.Yarışmanın finali ise 16-20 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te yapılacak.
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