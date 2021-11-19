DHA

Olay, Yalova'da geçen salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi D.K. (17), amcasına ait 77 AAE 583 plakalı otomobili alıp, yine lise öğrencileri olan Z.Ö. (17) ile kız arkadaşı E.A.'yı (16) ile gezmek istedi.

D.K., Yalova- İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde, uygulama yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kullandığı otomobille ara yollara giren D.K., kendilerini takip eden polisler tarafından durduruldu.

Otomobili terk edip, ormanlık alana kaçmaya çalıştıkları öne sürülen 3 öğrenci, polis ekiplerince yakalandı. Polislere direndiği öne sürülen öğrenciler, zor kullanılıp, ters kelepçe takılarak, ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerince darbedildiklerini ileri süren öğrencilere savcılık talimatıyla, ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası verilirken, görevli memura mukavemet suçundan da adli tahkikat başlatıldı.