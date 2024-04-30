Lise matematiğinde içerik sadeleşiyor: Eğitim uzmanları Habertürk’e değerlendirdi

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İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında değişecek yeni müfredatın ilk taslağına göre matematik derslerinde bazı değişikliklere gidilecek. Lise matematiğinde içerik sadeleşecek. Matematiksel muhakeme yeteneği üzerinde durulacak. Veriye dayalı karar verme yöntemi geliştirilecek. Lise matematiğinde, yeri sınırlı olan integral konusu müfredattan tamamen çıkarıldı. Limit ve türev konusunun ise kapsamı genişletildi. "Türkiye yüzyılı maarif modeli" yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı. Yeni müfredat taslağına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Yeni müfredata ilişkin eğitim uzmanlarından Bilgin Pelister ve Turgay Polat Habertürk’e konuştu. REKLAM "ÖĞRENCİLER ANALİTİK DÜŞÜNCEDE SIKINTI YAŞIYORLARDI" Pelister, “Zaten temel sıkıntımız öğrenciler uzay geometrisi başta olmak üzere geometrik kavramlar ve analitik düşüncede belli bir sıkıntı yaşıyorlardı. MEB bunu artık lisans düzeyine belli konuları bırakarak ortaöğretimde lisede biraz daha konuları sadeleştiriyor. Öğrenciler en basitinden artık integral konusu gibi ağır konuları bu tip konuları artık lisede işlemeyecekler daha çok bunları temel üzerinden türev anlamında limit üzerinden işleyip ünite bunların temel eğitimini alacaklar. Öğrenci en azından derste dersi işleyecek işin içinde olacak ve yarın öbür gün sınavlara girdiğinde de kelimeden tutun da genel anlamda tüm konuları anlamış olacak. Öğrenciler en basitinden artık integral konusu gibi ağır konuları lisede işlemeyecekler. Üniversitede bunların temel eğitimini alacaklar” diye konuştu.

"MATEMATİKSEL DÜŞÜNMEYİ BESLEYECEK FAKTÖRLERE İHTİYAÇ VAR" Polat ise “Matematikte daha düşünsel yeteneği geliştiren, daha matematiksel düşünmeyi besleyecek faktörlere girmemiz gerekiyordu. Yeni müfredatın halen türev integral gibi konulara odaklandığını görüyorum. Bunlar kolay konular. Bunların yerine bizim daha ilkokul ve ortaokul matematiğindeki işlem yeteneklerini ve algoritmik düşünceyi beslemesi gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.