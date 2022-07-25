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Lise kayıtları için gerekli belgeler 2022: lise kayıt işlemleri için gerekli evraklar neler?

Lise kayıtları için istenen belgeler araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS lise tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla gözler lise tercih işlemlerine çevrildi. Öğrenciler ve veliler lise kayıtları için gerekleri evrakları merak ediyor. İşte lise kayıt işlemleri için gerekli belgeler...

25.07.2022 - 12:00 | Güncelleme: ABONE OL
Lise kayıtları için gerekli belgeler 2022: MEB LGS lise kayıt işlemleri için gerekli evraklar, belgeler neler?

04 Temmuz tarihinde başlayan LGS lise tercihleri 20 Temmuz 2022 tarihinde sona ermişti. 25 Temmuz itibarıyla açıklanan lise tercih sonuçlarının ardından öğrenciler büyük bir merakla hangi okula gideceğini öğrendi. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Öğrenciler ve veliler kayıt işlemleri için hangi belgelerin gerekli olduğunu merak ediyor. İşte lise kayıtları için gerekli belgeler...

LİSE KAYITLARI İÇİN İSTENEN BELGELER

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösterse de genellikle istenen belgeler aşağıdaki gibidir;

1. Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)

2. İlköğretim Öğrenim Belgesi

3. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

4. Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

5. Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

6. 4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

LİSE YERLEŞTİRME VE NAKİL TAKVİMİ

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması: 04-20 Temmuz 2022

Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi: 25 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması: 09-17 Ağustos 2022

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması: 19 Ağustos 2022

MEB tarafından açıklanan ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimine göre yerleştirmeler 19 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

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