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        Haberler Gündem Lise kayıt tarihleri ne zaman sonra eriyor? Lise kayıt sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

        Lise kayıt tarihleri ne zaman sonra eriyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

        Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'ye giren öğrencilerin puanlarını almaları ile beraber merak ettikleri konulardan bir tanesi de; lise kayıtlarının ne zaman biteceği ve kayıt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. Milyonlarca öğrencinin liseye yerleşme sürecine dair son durumu derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 11:16
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        • 1

          4 Haziran 2023'de Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'ye katılım gösteren öğrenciler puanlarının açıklanmalarının ardından tercihlerini yaptılar. Söz konusu tercihlerini yapan lise adayları, lise kayıtlarının hangi tarihte sona ereceğini ve tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

        • 2

          2023 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

          Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

        • 3

          TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan lise tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

        • 4

          HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

          Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

          18 Ağustos'ta yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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