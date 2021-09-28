2021 yılında liseye başlayan öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen lise alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı. 9. sınıf öğrencilerinin yaptığı lise alan seçimi için başvurular 18-23 Eylül'de tamamlanmıştı.

LİSE ALAN VE DAL SEÇİM SONUÇLARI

Eski yönetmeliğe göre lise öğrencileri 9. sınıfı alan ve dal seçmeden ortak derslerle tamamlar, 9. sınıfın sonunda ise alan ve dal seçimi için başvuruda bulunurdu. Bu başvuruların sonuçlarına göre lise öğrencileri 10. sınıftan itibaren seçtiği alanla ilişkili dersler görmeye başlardı.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni yönetmeliğine göre Meslek liseleri, Anadolu Meslek lisesi gibi kurumlarda eğitim gören öğrenciler, alan ve dal seçme işlemlerini 9. sınıfın başında yapıyor. Öğrenciler, eğitim öğretim yılını 9. sınıfın başında yapmış oldukları alan ve dal tercihlerinin sonuçlarına göre yerleştikleri alanlarda tamamlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı 9. sınıf alan ve dal yerleştirme sonuçları 26 Eylül 2021 tarihinde açıklandı. Başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek.

E-OKUL LİSE ALAN VE DAL SEÇİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ