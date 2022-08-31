"KIZLARIM İÇİN DEVAM EDİYORUM"

Lisa Marie Presley, böylesine büyük bir kaybın ardından hayatına devam etmenin zorlu bir seçim olduğunu sözlerine ekledi ve sonra da kızları için devam ettiğini belirtti. Presley, bu konudaki görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

Devam ediyorum çünkü, oğlum son anlarında, kız kardeşlerine bakmanın ve onları korumanın kendi zihninde ön sıralarda yer aldığını söylemişti. Oğlum, kız kardeşlerine hayrandı, onlar da oğluma.