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Lisa Marie Presley: Oğlumun ölümü yüzünden beni yargılayanlar oldu! - Magazin haberleri

Lisa Marie Presley: Oğlumun ölümü yüzünden beni yargılayanlar oldu!

Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley, 27 yaşında intihar eden oğlu Benjamin Keough'un ölümü yüzünden kendisini yargılayan insanların olduğunu söyledi. Yaşadığı kaybın ardından hayatına devam etmenin zorlu bir seçim olduğunu belirten Presley, evladını yitirmiş bir ebeveynin arkasından konuşmanın olup biten her şeyden çok daha acı verici olduğunu ifade etti

31.08.2022 - 18:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü şarkıcı Elvis Presley'in oyuncu ve şarkıcı kızı Lisa Marie Presley'in oğlu Benjamin Keough, 2019'da intihar etmişti. Uzun süre kendine gelemeyen Presley, aradan geçen iki yılın ardından yaşadıklarını bir makalede ifade etti.

  • ÖLÜM ACISIYLA DOKUZ YAŞINDA TANIŞTI

    Ulusal Yas Farkındalık Günü için People Dergisi'ne yazdığı makalesinde insanın sevdiği birini, özellikle de evladını yitirmesinin yarattığı duygusal dalgalanmaları ve büyük acıyı dile getirdi. Babasını 1977 yılında kaybettiğini hatırlatan Lisa Marie Presley, ölüm acısının 9 yaşından bu yana "tanıdık" olduğunu vurguladı. Presley, makalesinde çok sevdiğini birini kaybetmenin kendisine öğrettiklerini anlattı.

  • "ACI BİTMİYOR, ACI BİR YERE GİTMİYOR"

    54 yaşındaki şarkıcı, "Ölüm, hoşlanın ya da hoşlanmayın hayatın bir parçası ve acı verici. Bu konuda öğrenilecek ve anlayacak çok şey var. Ama bu konuda bildiklerim şunlar; birincisi, acı bitmiyor ve bir yıl ya da yıllar da geçse bir yere gitmiyor. Ölüm acısı ve keder, toplumsal kültürün inanmamızı istediği şeye rağmen, hayatınızın geri kalanında taşımak zorunda kalacağınız bir durum. Onun üstesinden gelmiyorsun, onunla başa çıkamıyorsun." diye yazdı.

  • "ACI YALNIZDIR"

    Presley, daha sonra satırlarını şöyle sürdürdü:

    İkincisi; acı yalnızdır. Kayıp yaşadığınızda, olayın sıcaklığıyla hemen yanınıza koşan insanlara rağmen... Onlar kısa bir süre sonra kendi hayatlarına dönüyor ve sizin de aynısını yapmanızı bekliyorlar. Özellikle de kaybın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra. Buna aile de dahil! Eğer inanılmayacak kadar şanslıysanız bir avuç kadar insan, ilk bir ay ya da daha sonraki süreçte sizinle iletişimini koparmıyor. Bu yüzden, eğer bir yakınını kaybetmiş birilerini tanıyorsanız, bunun ne kadar zaman önce olduğunun önemi yok, onları arayın, ziyarete gidin. Size sandığınızdan çok daha minnettar olacaklardır.

  • "BİR EBEVEYN, BAŞKALARI TARAFINDAN YARGILANIYOR"

    Lisa Marie Presley, makalesinde üçüncü madde olarak kaybedilen kişinin daha genç ve ölümün erken olduğu durumların ise daha farklı olduğunu belirtti. Presley, bu durumda bir ebeveynin, kaybın neden meydana geldiği konusunda kendini damgalanmış ve yargılanmış hissettiğini belirtti. Presley, bu durumun özellikle hayata veda eden kişinin ebeveynleri için geçerli olduğunu vurguladı.

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