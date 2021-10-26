Cumartesi günü Maslak'taki bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı Linet, koronavirüse yakalandı. Tedavi sürecini evinde geçiren Linet'in hastalığı hafif atlattığı belirtildi. Ünlü şarkıcı, Kıbrıs'taki konserlerini ertelemek zorunda kaldı.

"NEDEN STAR OLAMADIĞINI ANLADIK!"

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Aslı Şen, cumartesi akşamı arkadaşlarıyla birlikte şarkıcı Linet'i dinlemeye gitti. Linet'in sahnedeki tavırlarından rahatsız olduğunu dile getiren Aslı Şen, "Altı kadından oluşan masamıza gözünün ucuyla bakmazken her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderdi. Masamızı terk ettik. Neden star olamadığını anladık! Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi ve Sezen Aksu'yu izlemesini öneririm. Starlık sadece sesle olmuyor! Adabı muaşeretten bir haber!" diyerek tepki gösterdi.

Şen, paylaştığı Linet fotoğrafının üzerine de çarpı işareti koydu.

"MASAMIZI TERK ETTİK!"

Daha sonra bir açıklama daha yapan Şen, "Yıllardır canlı müzik mekanlarında birçok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabı muaşeretten gereği sanatçı, özellikle ön masalara ki bence tüm salona demeli gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir. Dün gece sanatçımız altı kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. İki sene önce Bodrum'daki bir mekanda da yapmıştı. 'Herhalde ben yanlış anladım' demiştim. Dün gece de aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzından... Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik! Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi ve Sezen Aksu'yu izlemesini öneririm. Starlık sadece sesle olmuyor! Mekanlarda sanatçı seçerken umarım bu söylediklerimizi dikkate alırlar. Malum restoranlar bu tarz eğlence mekanları özellikle kadınların tekelinde ve yönlendirmesi ile çalışır. Özellikle kadın gruplarının huzurla eğlenmesi gece hayatı için çok önemlidir. Mekan sahibi bir iş kadını olarak Aslı Şen." mesajını paylaştı.

"HER KONUĞUM AYNI KIYMETTEDİR"

Şen'in açıklamalarının ardından Linet, sosyal medya hesabından yanıt verdi:

Dün akşamki konserimde sahneye çıktığım anda en önden, en arka masalara kadar beni dinleme lütfunda bulunan tüm değerli misafirlerimi kucaklayarak selamladım. Özelimde tanıdığım dostlarım da beni izlemeye gelen tüm değerli konuklarım da benim için aynı kıymettedir. Bahsi geçen hanımefendilere ve diğer tüm değerli misafirlerimize de beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım. Sevgilerimle...