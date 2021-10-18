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Linet: İsrail'de asker kaçağıyım! - Magazin haberleri

Linet: İsrail'de asker kaçağıyım!

Erkeklere ve kadınlara askerliğin zorunluğu olduğu İsrail'de doğup, büyüyen şarkıcı Linet, asker kaçağı olduğunu söyledi

18.10.2021 - 16:55 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Dün akşam Yeşilköy'deki bir mekanın açılışında konser veren sanatçı Linet, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, "Bugüne özel altın renkte elbise giydim. Açılış yapmışken, altın gibi bir açılış olsun istedim." dedi.

  • "SAÇIMI KAZITABİLİRİM"

    Kısa bir süre önce imaj değişikliğine giderek saçlarını kısaltan Linet, konuyla ilgili, "Biliyorsunuz hem kadın hem de sanatçı olmak çok değişik. Değişmeyen tek şey, değişim. Dolayısıyla her an her şekilde karşınıza çıkabilirim. Gerekirse saçlarımı bile kazıtabilirim." şeklinde konuştu.

  • "TÜRK MÜZİĞİNİ GİTTİĞİM HER YERDE GURURLA TAŞIYORUM"

    İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkılarını söyleyen 46 yaşındaki sanatçı, "İsrail'de doğdum. Beş yaşından beri şarkı söyleyen biriyim, Türk Sanat Müziği sanatçısı kızıyım. Dolayısıyla Türk bayrağını, Türk müziğini her daim, gittiğim her yerde gururla ve zevkle taşıyorum." ifadelerini kullandı.

  • "ASKER KAÇAĞIYIM"

    İsrail doğumlu olan şarkıcı, ayrıca asker kaçağı olduğunu söyledi. Linet, "Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki; Ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim." dedi.

    Öte yandan kadınların düzenli orduda zorunlu askerlik yaptıkları tek ülke İsrail. Ülkede kadınlar 21 ay zorunlu askerlik görevine tabi tutuluyor.

  • MAVİ TUR POZLARI

    Geçtiğimiz haftalarda mavi tura çıkan Linet, tatil pozlarını da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Mavi bikinisiyle objektif karşısına geçen ünlü şarkıcının bu kareleri sosyal medyada gündem olmuştu.

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