16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; başarılı sanatçı Linet, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde büyük bir şova imza attı. Kendinden önce sahneye çıkan Rubato grubu ile birlikte düet yapan sanatçı, 'Ölüyorum kederimden', 'Sen Ağlama', 'Kavgam' şarkılarını seslendirdi.
Rubato grubundan sonra sahneyi devralan başarılı sanatçı, sahneye beyaz transparan mini elbisesiyle çıktı. Sahnesinde ilk şarkısını seslendiren Linet, "Mekanın gerçek sahipleri, Harbiye'nin gerçek sahipleri sizsiniz" diyerek müzikseverleri selamladı.
Hazırlıkları 2 ay süren konserde, 40 şarkılık repertuarıyla 3 saat sahnede kalan Linet, gecenin sürprizi olarak oryantal Didem ile birlikte yaptığı dans gösterisi yaptı.
"MEKANIN SAHİBİ SİZİ ALKIŞLAYANLARDIR"
Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Linet, son günlerde trend olan 'Mekanın sahibi geldi' sözüne açıklık getirdi. Sanatçı, "Vallahi biz değiliz, gerçek sahipleri sizi alkışlayanlardır. Bugün de burayı hınca hınç 5.000 kişi olarak doldurdular. Biz izlemeye gelenlere, yorumcu kişiliğimizle misafirlik ediyoruz. Bayram sonrasında tatil gününde burayı dolduran bu özel insanlar sonsuz teşekkürler. Bu kadar kalabalık olması beni çok mutlu etti" dedi.
"KIYAFETLERİM İÇİN ANNEMDEN ONAY ALIYORUM"
Sahne boyunca 3 farklı kostüm giyen Linet, "Kıyafetlerim için annemden onay alıyorum. O ayarında dekolte sever ve hep 'Stil, kıyafet önemli ama sesin varsa stil ikinci planda kalır' der" şeklinde konuştu.
"BU SES TELLERİ 100 RAPÇİYE BEDEL"
Son günlerin en çok konuşulan konularından birisi olan rap müzik hakkında yorumda bulunan Linet, "Aralarında çok beğendiklerim var ama küfür ve şiddet olan rap şarkılarını çok sevmiyorum. Reynmen şarkılarını beğeniyorum. Hatta 'Derdim Olsun' parçasını bu akşam okuyacağım. Rapçilerin 'Bizim müziğimizi bitirdi' yorumlarına katılmayan sanatçı, "Bu ses telleri 100 rapçiye bedel" diyerek iddialı bir açıklama yaptı.
15 kişilik orkestrası olan sanatçı, sayısını artırarak 21 kişi ile sahneye çıktı.
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