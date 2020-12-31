"SABIRSIZLANIYORUM"

Sevgilisinin kendisine aldığı tektaş yüzüğü gösteren 30 yaşındaki oyuncu, duygularını şu şekilde dile getirdi:

2020 bu çarpık sonla geliyor... Seni tanıdığımdan beri her gün beni en mutlu ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Büyük hayat maceramızda sırada neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum.