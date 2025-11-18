Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Linçler ve Dudaklar' ENKA Sanat'ta

        'Linçler ve Dudaklar' ENKA Sanat'ta

        Eskime ve uyum sağlama temalarını odağına alan "Linçler ve Dudaklar" 25 Kasım'da, genç kuşağın ödüllü yazar ve yönetmeni Ahmet Sami Özbudak imzası taşıyan "Tebdil" ise 27 Kasım'da ENKA Sanat'ta tiyatro severlerle buluşacak 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 00:08 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Linçler ve Dudaklar' ENKA Sanat'ta
        ABONE OL
        ABONE OL

        ENKA Sanat, bu hafta iki tiyatro oyununu ENKA Oditoryumu’nda ağırlıyor. 25 Kasım Salı akşamı sahnelenecek, Halil Babür’ün yazıp yönettiği, Cihat Süvarioğlu, Hare Sürel, Onur Gürçay, İlyas Özçakır ve Ceren Köse’nin rol aldığı “Linçler ve Dudaklar”, yaşamı yalnızca akıl üzerinden kurgulayıp her daim haklı çıkmayı bekleyenlerin öyküsünü sahneye taşıyor. Oyun, zamanla sıradan bir internet fenomenine dönüşen eski yazar Cemal’in, kentsel dönüşüme ikna edemediği komşularıyla ve babasından kalan eşyalarla dolu evinde yaşamın sert gerçekleriyle yüzleşme sürecine odaklanıyor.

        Tebdil
        Tebdil

        Genç kuşağın ödüllü yazar ve yönetmeni Ahmet Sami Özbudak’ın kaleminden çıkan “Tebdil” ise 27 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor. Burak Üzen, Erkan Akbulut, Fehmi Karaarslan, Gülşah Fırıncıoğlu, Özge Borak ve Onur Erdemir’in rol aldığı oyun, farklı dünyalara ait ikiz kardeşler Talat ve Süleyman’ın hikâyesini merkezine alıyor. Yıllar sonra aldıkları gizemli bir davetle birbirlerinin yaralarına yeniden dokunan kardeşlerin hayatı, bir gün kafenin kapısından giren davetsiz bir misafirin Süleyman’dan beklenmedik bir talepte bulunmasıyla yön değiştiriyor.

        Oyunların biletler,i Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Enka Sanat
        #Linçler ve Dudaklar
        #Ahmet Sami Özbudak
        #tiyatro
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        CANLI | HT Spor Açık Oturum - Bahis Soruşturması
        CANLI | HT Spor Açık Oturum - Bahis Soruşturması
        Silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hem suçlu hem pişkin!
        Hem suçlu hem pişkin!
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Habertürk Anasayfa