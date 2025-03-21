Lihtenştayn Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Lihtenştayn Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Lihtenştayn Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Meşrutiyet rejimi ile yönetilen Lihtenştayn, 160 kilometre karelik yüzölçümüne sahip, küçük bir prensliktir. Ufak ama göz alıcı güzellikte bir ülke olan Lihtenştayn hangi kıtada yer alır sorusu sıkça dile getirilir. Lihtenştayn, Avrupa kıtasında yer alır ve ülkenin tam konumu, Orta Avrupa’nın güneybatısıdır. Lihtenştayn, Avrupa’nın dördüncü, dünyanın ise altıncı en küçük ülkesidir. Topraklarının tamamı Alpler’de bulunan tek ülke olan Lihtenştayn nerede, diye sorarsanız İsviçre ve Avusturya’nın komşusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki ülkenin tam ortasında konumlanmış olan Lihtenştayn, doğal güzelliklerinin yanı sıra müzeleri, tarihi kaleleri, özgün mimarisi gibi güzellikleriyle de turistleri çeker. Lihtenştayn, küçük bir ülke olsa da gezilecek yerler listesi ilgi çekicidir. Ayrıca Lihtenştayn’da kayak merkezi bulunduğu için ülkede kış turizmi de gelişmiştir. Bu da bulunduğu konumun sağladığı bir avantajdır.

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Lihtenştayn Başkenti ve Lihtenştayn Şehirleri

Meşrutiyetle yönetilen prenslik olan Lihtenştayn, mikro bir devlettir. Ülkenin resmi dili Almanca’dır. Topraklarının yarısı Alp bölgesinde ve diğer yarısı Ren Vadisi’nde bulunan Lihtenştayn başkenti, Vaduz olarak bilinir. Ancak Vaduz için baş belde demekte doğru olur. Baş belde sayılan Vaduz’da bulunan Vaduz kalesi, şehrin hatta Lihtenştayn’ın sembolü haline gelmiştir. Tam adı Schloss Vaduz olan şato, 1712 senesinden bu yana prensin özel mülküdür. Prens ve ailesi hala bu şatoda yaşamaktadır. Lihtenştayn başkentini ziyaret edecek olanlar, bu kaleyi muhakkak görmeliler. Ancak görülmesi gereken yerler yalnızca bura ile sınırlı değil. Diğer Lihtenştayn şehirleri de görülmeye değer…Ancak çok küçük bir ülkeden bahsettiğimiz için şehirden ziyade birim adı kullanılmaktadır. Ülke 11 idari birime ayrılır ve bu birimlerin isimleri de “Gemeinde” olarak bilinir. Lihtenştayn şehirlerini (Gemeinde) şu şekilde sıralayabiliriz;

- Balzers

- Eschen

- Gamprin

- Malbun

- Mauren

- Planken

- Ruggell

- Schaan

- Schellenberg

- Triesen

- Triesenberg

- Vaduz Resmi ismi Lihtenştayn Prensliği olan ülke, suç oranının olmaması ile dikkat çekiyor. Bu nedenle ilk merak edilen Lihtenştayn nüfusu oluyor. Suç oranının yok denecek kadar az olması, ülkenin nüfus durumuyla ilişkili mi diye merak ediliyor. Lihtenştayn nüfusu 2023 yılında 39,850 olarak belirlenmiştir. Lihtenştayn Bayrağının Anlamı ve Lihtenştayn Para Birimi Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn Prensliği hakkında pek çok soru işareti var. Bunlardan biri de Lihtenştayn bayrağının anlamı… Prensliğin ulusal bayrağı, üç renkten oluşuyor. Bayrağın üst kısmı lacivert alt kısmı ise kırmızı renktedir. Enine doğru uzanan bu şeritlerden mavi olanın üzerinde altın sarısı renginde bir taç bulunur. Bayrakta en dikkat çekici nokta, altın sarısı taç oluyor. Boyut olarak küçük olmasına karşın Avrupa’nın en güçlü ekonomisine sahip olduğu bilinen Lihtenştayn para birimi, İsviçre Frangı’dır. Lihtenştayn’ı ziyaret etmek isteyenler için Lihtenştayn Türkiye saat farkının iki saat olduğunu belirtelim. Türkiye, Lihtenştayn’dan iki saat ileridedir.

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