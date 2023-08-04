Libya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Libya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Libya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Libya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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Neredeyse tamamına yakını ülkenin kıyı bölgesinde yaşayan Libya nüfusu içinde şehirleşme oranı ise yaklaşık %90 bandındadır. Çoğunluğu Araplardan ve Berberilerden meydana gelen Libya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Libya bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Libya Nerede?

Libya hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Kuzey Afrika olarak adlandırılan bir bölgede yer alan Libya; kuzeyde Akdeniz, güneyde Nijer ve Çad, batıda Cezayir ve Tunus, doğuda Mısır, güneydoğuda ise Sudan ile çevrelenmiştir.

MÖ. 400’lü yıllarda bölgeye gelen Berberiler ile bilinen yakın tarihi başlayan Libya; 647 yılında İslam orduları tarafından fethedilmiş ve bölge hızlıca İslamlaşmıştır. 1551 yılında ise kalıcı olarak Osmanlı Devleti hakimiyeti altına giren Libya, 19. yüzyılın sonlarına doğru ise İtalya’nın ilgi alanına girmiştir. 1911 yılında başlayan Trablusgarp Savaşı ve ardından imzalan Uşi Antlaşması ile İtalya tarafından işgal edilen Libya’nın, bağımsızlığını kazanması ise ancak 1951 tarihinde gerçekleşmiştir. İtalya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılması ile beraber, Birleşmiş Milletlerde alınan bir kararla Libya bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır.

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Libya Başkenti

Bir Kuzey Afrika ve Mağrip ülkesi olan Libya’nın başkenti, Trablus’tur. Başkent olmasının yanında ülkenin en büyük şehri de olan Trablus şehri Fenikeliler tarafından kurulmuş; 1951 tarihinde Libya’nın bağımsız olmasının ardından da ülkenin başkenti olarak ilan edilmiştir. Hem çöle hem de Akdeniz’e kıyısı olan ve ülkenin kuzeybatısında yer alan Trablus; Roma’dan Osmanlı Devleti’ne kadar birçok medeniyete ait mimari eserler de ev sahipliği yapmaktadır.

Libya Nüfusu

2023 verilerine göre Libya’nın nüfusu 7 milyon 100 bin kişiden meydana gelmektedir. Büyük bir bölümünün ülkenin kıyı kesiminde yaşadığı Libya nüfusu ağırlıklı olarak Berberi ve Arap etnik unsurundan meydana gelmektedir. Arazi şartlarının zorluğu sebebiyle nüfusunun %90’ının ülke topraklarının %10’luk kesiminde yaşadığı Libya’da halkın yaklaşık %90’ı şehirlerde geri kalan %10’u ise kırsal kesimde ikamet etmektedir. Resmi dilin Arapça olduğu ve nüfusun tamamı tarafından konuşulduğu Libya’da hâkim olan dini inanç ise İslamiyet’tir.

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Libya Para Birimi

Libya’da kullanılmakta olan resmi para biriminin ismi Libya dinarıdır. 1971 yılında Libya lirası yerine basılarak tedavüle sokulan Libya dinarının uluslararası piyasalardaki kodu ise LYD’dir.

Libya Bayrağının Anlamı

Önce 1951 yılında kullanılan, daha sonrasında ise 2011 yılında yeniden ülkenin resmi bayrağı olarak göndere çekilen Libya bayrağı; kırmızı, siyah ve yeşil renkten oluşturulmuş üç yatay şeritten ve bayrağın tam ortasında yer alan beyaz bir hilal ile yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrakta yer alan siyah ve kırmızı renkler özellikle İtalya işgali esnasında verilen bağımsızlık mücadelesini, yeşil renk ise İslamiyet’i temsil etmektedir. Bayrağın ortasında yer alan beyaz ay ve hilal ise ülkenin Osmanlı Devleti egemenliği altında geçirdiği mutlu yıllara atıfta bulunmaktadır.

Libya Şehirleri

İdari açıdan üç bölgeye ayrılmış olan Libya’da 22 şehir bulunmaktadır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

Trablus

Bingazi

Tobruk

Fizan

Saba

Libya Türkiye Saat Farkı

Libya ile Türkiye yerel saati arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Libya’dan 1 saat daha ileridedir.

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