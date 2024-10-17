Liam Payne, Maya Henry ile ayrılmasından bu yana Kate Cassidy ile birliktelik yaşıyordu. Hatta çiftin Arjantin'e birlikte gittiği, Cassidy'nin birkaç gün önce Miami'ye döndüğü öğrenildi.

Liam Payne, kız arkadaşıyla geçirdiği tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Hatta son fotoğrafını ölümünden birkaç saat önce sosyal medya sayfasında yayımlamıştı.

Bu fotoğrafın kate Cassidy'nin Arjantin'den ayrılmasından önce çekildiği ancak Payne'in daha sonra paylaştığı düşünülüyor. Cassidy, henüz ünlü şarkıcının ölümünün ardından bir açıklama yapmadı.