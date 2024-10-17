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        Haberler Dünyadan Liam Payne'in ölümünde şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı: Düştü mü, atladı mı? Ölümünden önce 911 yardım hattı arandığı, alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu iddia edildi - magazin haberleri

        Liam Payne'in ölümünde şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı: Düştü mü, atladı mı?

        Dağılan One Direction grubunun üyesi olarak ünlenen şarkıcı Liam Payne'in Arjantin'de kaldığı otel odası balkonundan düşerek ölmesinin ardından, son anlarında yaşananlara dair detaylar dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 13:00 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:25
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        • 1

          Dağılan İngiliz müzik grubu One Direction'ın kariyerine solo şarkıcı olarak devam eden üyesi Liam Payne, grubun bir başka üyesi Niall Horan'ın konserine katılmak için gittiği ve daha sonra tatil yaptığı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te hayatını kaybetti.

          Kaldığı otelin üçüncü katından düştüğü öğrenilen 31 yaşındaki İngiliz şarkıcının ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

        • 2

          Liam Payne'in balkondan düşmesinden hemen önce, otel müdürünün acil yardım hattını aradığı belirlendi.
          Buenos Aires Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, olay yerine ulaştığında Liam Payne'in hayati risk taşıyacak şekilde yaralanmış olduğunu tespit ederek, yapılan ilk müdahaleye rağmen olay yerinde öldüğünü açıkladı.

        • 3

          "DÜŞMEDİ, ATLADI"

          Associated Press Ajansı'na yapılan açıklamada, Buenos Aires Güvenlik Bakanlığı İletişim Direktörü Pablo Policicchio, "şarkıcının odasının balkonundan atladığını" iddia etti.

          Policicchio, polisin ilk raporunun "uyuşturucu veya alkolün etkisi altında olabilecek saldırgan bir adam" şeklinde olduğunu iletti.

          Otel müdürünün yaptığı acil yardım çağrısı görüşmesinde "Uyuşturucu ve alkolden etkisi altında bir misafir var. Tüm odaya zarar veriyor, birini göndermenizi istiyoruz" dediği ortaya çıktı.

        • 4

          Liam Payne'in ilk belirlemelerine göre kafatasında oluşan kırık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken otopsi yapılacağı da açıklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        • 5

          Liam Payne, ölümü öncesinde eski nişanlısı Maya Henry ile ilgili sorunlar yaşıyordu. 23 yaşındaki Henry, eski One Direction şarkıcısının kendisiyle defalarca iletişime geçtiğini iddia etmesi üzerine geçen hafta mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkarmıştı. Çiftin ilişkisini 2022'de sonlandırdığı biliniyor.

          Maya Henry'nin sözcüsü, genç modelin şokta olduğunu açıkladı.

        • 6

          Liam Payne, Maya Henry ile ayrılmasından bu yana Kate Cassidy ile birliktelik yaşıyordu. Hatta çiftin Arjantin'e birlikte gittiği, Cassidy'nin birkaç gün önce Miami'ye döndüğü öğrenildi.

          Liam Payne, kız arkadaşıyla geçirdiği tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Hatta son fotoğrafını ölümünden birkaç saat önce sosyal medya sayfasında yayımlamıştı.

          Bu fotoğrafın kate Cassidy'nin Arjantin'den ayrılmasından önce çekildiği ancak Payne'in daha sonra paylaştığı düşünülüyor. Cassidy, henüz ünlü şarkıcının ölümünün ardından bir açıklama yapmadı.

        • 7

          Liam Payne'in şarkıcı Cheryl Cole ile birlikteliğinden 2017 doğumlu Bear adında bir oğlu bulunuyor.

        • 8

          Ölüm haberi üzerine hayranları Liam Payne için otelin önünde toplanarak One Direction şarkılarını söyledi ve mum bıraktı.

        • 9

          Liam Payne'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Buenos Aires'te morga kaldırılırken görüntülendi.

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