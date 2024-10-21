Liam Payne'in ölümü üzerine sanatçıların ruh sağlığını koruyacak yasa için imza kampanyası başlatıldı
Kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in uyuşturucu etkisi altında düştüğünün tespit edilmesinin ardından eğlence endüstrisindeki sanatçıların ruh sağlığını koruyacak bir yasa çıkarılması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada imza sayısı kısa sürede 25 bine ulaştı
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Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek 31 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümünün ardından İngiltere'de imza kampanyası başlatıldı.
Otopsi sonucunda, uyuşturucu etkisi altında hayatını kaybettiği tespit edilen Liam Payne'in ardından, eğlence endüstrisinde çalışan sanatçıların ruh sağlığını koruyacak bir yasa çıkarılması için başlatılan kampanyada 25 bin imzaya ulaşıldı.
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Dağılan One Direction grubunun üyesi olarak henüz çocuk yaşta dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşen Liam Payne'in geçen hafta Buenos Aires kentinde kaldığı otelin üçüncü katından düşmesi, pek çok kişiyi ruh sağlığı konusunda harekete geçirdi.
Kampanyayı başlatanlar, "Liam Payne'in trajik ölümüyle ilgili son haberlerde, diğer birçokları gibi, eğlence endüstrisinin de sorumlu tutulması ve sanatçılarının refahından sorumlu olması gerekiyor. Yasa yapıcılardan, sektördeki sanatçıların ruh sağlığını koruyan yasalar oluşturmaları için ricada bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.
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Açıklamada ayrıca, düzenli akıl sağlığı kontrolleri, yeterli dinlenme süreleri ve kariyerleri boyunca devam eden destek de dahil olmak üzere sette akıl sağlığı profesyonellerinin bulunması çağrısında bulunuldu.
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Ünlü heavy metal yıldızı Ozzy Osbourne'un ünlü bir sunucu olan eşi Sharon Osbourne'un, Liam Payne'in müzik endüstrisi tarafından "hayal kırıklığına uğratıldığı" konusunu dile getirmesi, imza kampanyası için tetikleyici oldu.
İngiliz TV yıldızı Rebecca Ferguson daha önce müzik endüstrisine yönelik bir parlamento soruşturması talep etmiş ve sanatçılar için daha iyi koruma çağrısında bulundu.
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İngiliz şarkıcı Robbie Williams, geçmişteki kendi bağımlılık mücadelesi ile Liam Payne'in uyuşturucuyla mücadelesini karşılaştırdıktan sonra, sektörün genç yıldızlarının refahını gözetecek "uygun korumaya" sahip olmadığını iddia etti.
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Liam Payne, ilk kez 2008'de 14 yaşındayken X Factor yetenek yarışmasında seçmelerine katılmış ve iki yıl sonra da One Direction grubuna girmişti.
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Liam Payne'in otopsi raporunda, sanatçının düşmeden önce "yarı veya tam baygın halde olabileceği", düşme sırasında bir tür madde etkisi altında olduğu belirtildi.
Liam Payne'in ölmesinden birkaç dakika önce, otel görevlisinin "uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olan ve odadaki bazı eşyaları tahrip eden bir misafir" hakkında 911 acil yardım hattını aradığı öğrenilmişti.