LGS tercih sonuçları ne zaman?

LGS tercih sonuçları MEB'in takvimine göre ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce öğrenci ve velisinin gündeminde. 2020 LGS tercih sonuçları e Okul üzerinden MEB'in belirttiği tarihte erişime açılacak. İşte 2020 e okul MEB LGS tercih sonuçları ile ilgili detaylar.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 2020
MEB'in kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020'de açıklanacak.
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a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.
LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10 - 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ile 17 Ağustos'ta açıklanacak. 17 - 21 Ağustos'ta da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınacak ve 2. nakil sonuçları da 24 Ağsutos'ta açıklanacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar Mart ayında itibaren uzaktan eğitime döndü. Yaz tatilinin ardından yeni eğitim döneminin nasıl olacağı merak ediliyor. 31 Ağustos okulların açılacağı tarih olarak belirlenirken, eğitimin nasıl oalcağı ile ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) masasında uzaktan eğitim, yüzyüze eğitim ve hibrit eğitim modelleri bulunuyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanır yaşanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.
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