LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusu bu sene ortaokulu bitirerek LGS'de aldığı puanla liseye yerleşmek isteyen öğrenci ve veliler tarafındna sorgulanıyor. MEB'in yayınladığı LGS tercih robotundan da yararlanan öğrenciler kendileri için en uygun okulu e-okul üzerinden tercih etti. İşte e-okul Lise (LGS) yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...

LGS TERCİH SONUÇLARI MEB SORGULAMA EKRANI 2020

MEB'in kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020'de yani yarın meb.gov.tr veya e­okul.meb.gov.tr sistemi üzerinden açıklandı.

MEB'İN RESMİ SİTESİ İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edildi.

b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10 - 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ile 17 Ağustos'ta açıklanacak. 17 - 21 Ağustos'ta da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınacak ve 2. nakil sonuçları da 24 Ağsutos'ta açıklanacak.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2020 - 2021

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar Mart ayında itibaren uzaktan eğitime döndü. Yaz tatilinin ardından yeni eğitim döneminin nasıl olacağı merak ediliyor. 31 Ağustos okulların açılacağı tarih olarak belirlenirken, eğitimin nasıl oalcağı ile ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) masasında uzaktan eğitim, yüzyüze eğitim ve hibrit eğitim modelleri bulunuyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanır yaşanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.