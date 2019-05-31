LGS sınavı saat kaçta? LGS sınavı kaç dakika sürüyor şeklindeki sorular milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek olan LGS öncesi kötü bir sürprizle karşılaşmamak adına öğrenciler sınav giriş belgelerini sorgulamayı ihmal etmemelidir. İşte 2019 LGS ile ilgili detaylar...

LGS SAAT KAÇTA 2019

2019 yılında LGS sınavı 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek.

Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

LGS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.



LGS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek öğrencilere, ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB Meclisi'nde mayıs ayı oturumunda, AK Parti Grubu'nun LGS'ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi teklifinin, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek öğrencilere ve sınavda görevli personele, İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği vurgulanarak, bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin yeterli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelin ücretsiz hizmet vereceği ifade edilerek, sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.

LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, LGS sınav giriş belgeleri öğrencinin kayıtlu olduğu okul müdürlüklerinden verilecek. Merkezi sınav giriş belgelerinini imzalı ve mühürlü olarak alınması gerekiyor.

Öğrenciler ayrıca e-Okul sistemi üzerinden sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekler.

E OKUL LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.