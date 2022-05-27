LGS sınavı için geri sayım sürerken beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. LGS sınav kılavuzunda 27 Mayıs itibariyle açıklanması beklenen sınav giriş yerleri açıklandı. Sınava girecek olan 8. sınıf öğrencileri sınava nerede gireceğine ve sınav bilgilerine erişim sağlamak için araştırmalara başladı. İşte LGS E okul VBS ile LGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı

2022 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlandı. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

E OKUL LGS SINAV YERLERİ GİRİŞİ BELGESİ SORGULAMA

LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

2022 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.