LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hayal ettiği liseye girebilmek adına çalışmalarına hız veren öğrenciler, LGS sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. LGS sınav giriş belgesinin yayımlanmasının ardından sınava girilecek salon, sıra numarası gibi bilgiler netlik kazanmış olacak. Peki, "LGS sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? 2024 LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?" İşte 2024 LGS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...