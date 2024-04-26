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        Haberler Gündem LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2024 LGS sınavı ne zaman?

        LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? LGS ne zaman?

        Liselere Geçiş Sistemi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler, LGS sınav tarihine çevrildi. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS'de adaylara 155 dakika süre verilmektedir. LGS sınavına kısa bir süre kala, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih lise adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 LGS sınav yerleri giriş belgesinin açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 23:41 Güncelleme: 26.04.2024 - 23:41
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        • 1

          LGS sınavı için geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencileri, hayal ettiği liseye girebilmek adına çalışmalarına hız verdi. LGS'ye sayılı günler kala, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih merak konusu oldu. peki, "LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2024 LGS ne zaman?" İşte 2024 LGS sınav tarihi...

        • 2

          2024 LGS NE ZAMAN?

          Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran'da yapılacak

        • 3

          2024 LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Her ders için 8'inci sınıf müfredatında belirtilen kazanımlar doğrultusunda, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz etme, eleştirel düşünme, bilimsel süreçleri kavrama gibi becerilerini değerlendirecek sorular bulunacak. Giriş belgeleri 24 Mayıs'tan itibaren duyurulacak.

        • 4

          MEB BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU!

          "Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

          Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

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