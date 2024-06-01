LGS giriş belgesi renkli mi olmak zorunda? LGS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?

LGS için geri sayım devam ediyor. 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için beklenen tarih yaklaşıyor. LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Bu kapsamda; "LGS giriş belgesi renkli mi olmak zorunda ve siyah beyaz olur mu?" sorusunun yanıtıı merak ediliyor. oldu. İşte konuya dair bilinmesi gerekenler...