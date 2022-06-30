LGS çerçevesinde 5 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçları 30 Haziran itibarı ile açıklandı. Başvuruların tüm 8. sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. "LGS birincisi kim oldu?" sorusu, sınavın ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, her sene yapılan sınavda belirli sayıda öğrenci bütün soruları doğru yanıtlıyor ve sınavdan 500 tam puan alıyor. Peki, bu yılın LGS birincisi kim oldu, şampiyon hangi şehirden çıktı? İşte, 2022 LGS birincisi hakkında detaylar...