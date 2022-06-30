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LGS birincisi kim oldu ve hangi şehirden çıktı? MEB 2022 LGS şampiyonu kim, kaç kişi tam puan aldı ve full çekti?

LGS birincisi kim oldu? MEB 2022 LGS'de kaç kişi tam puan aldı?

LGS kapsamında 5 Haziran tarihinde uygulanan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sınavın ardından en çok merak edilen konulardan birisi de bu yılın LGS birincisi oldu. Bilindiği gibi, hemen hemen her yıl belirli sayıda öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak sınavdan tam puan alıyor. Peki, 2022 LGS birincisi kim oldu? İşte detaylar...

30.06.2022 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS çerçevesinde 5 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçları 30 Haziran itibarı ile açıklandı. Başvuruların tüm 8. sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. "LGS birincisi kim oldu?" sorusu, sınavın ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, her sene yapılan sınavda belirli sayıda öğrenci bütün soruları doğru yanıtlıyor ve sınavdan 500 tam puan alıyor. Peki, bu yılın LGS birincisi kim oldu, şampiyon hangi şehirden çıktı? İşte, 2022 LGS birincisi hakkında detaylar...

  • 193 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

    Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.

  • 2022 LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    LGS birincisi henüz açıklanmadı. LGS birincisi olan öğrencinin ismi ve şehrinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

  • KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

    Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

  • MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDE BAŞARI ARTTI

    Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

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