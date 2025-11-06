LGS sınav tarihi belli oldu. 8’inci sınıf düzeyinde uygulanan LGS'de tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konular dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Sınav için geri sayım sürerken, çalışmalarına hız veren öğrenciler, LGS başvuru ve sınav tarihini gündemine aldı. Peki, "LGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte LGS tarihi...