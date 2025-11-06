Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026 | LGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: 2026 LGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihini duyurdu. Yapılan son dakika açıklaması, "LGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" sorularını beraberinde getirdi. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS'de sınav süresi 155 dakikadır. LGS sınav giriş belgesi ise sınavdan 10 gün önce e-Okul VBS üzerinden erişime sunuluyor. İşte LGS başvuru ve sınav tarihine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 19:11 Güncelleme: 06.11.2025 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          LGS sınav tarihi belli oldu. 8’inci sınıf düzeyinde uygulanan LGS'de tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konular dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Sınav için geri sayım sürerken, çalışmalarına hız veren öğrenciler, LGS başvuru ve sınav tarihini gündemine aldı. Peki, "LGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte LGS tarihi...

        • 2

          2026 LGS NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

          Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav tarihinin açıklandığını belirtti.

        • 3

          LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

          LGS başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

          Geçtiğimiz sene , 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alınan LGS başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

          Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        Habertürk Anasayfa