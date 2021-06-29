LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak konusu oldu. İyi bir lisede eğitim almak için çabalayan öğrenciler LGS sınavında ter döktü. Peki, MEB LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu mu? Ayrıntılar haberimizde...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS sınav sonuçlarının 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacağını duyurdu.

Sonuçların 00:00'da açıklanması bekleniyor.

2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.