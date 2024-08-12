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        Haberler Bilgi Yaşam LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS 3. nakil tercih sonuç tarihi!

        LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS 3. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki üçüncü nakil başvuruları devam ediyor. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 6 Ağustos'ta alınmaya başladı. Başvurularını tamamlayan adaylar ise gözlerini sonuçlara çevirdi. LGS 3. nakil sonuçları T.C kimlik numaraları ile meb.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 2024 LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB LGS 3. nakil sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:14
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        • 1

          Lise 3. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Haziran ayında başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme süreci sona eriyor. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 6 Ağustos’ta başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Peki, 2024 MEB LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylı bilgiler.

        • 2

          LGS 3. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

          2. nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil süreci devam ediyor.

          Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercihleri 6 Ağustos’ta başladı ve 14 Ağustos'ta sona erecek.

          Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları tamamlandıktan sonra nakil sonuçları ilan edilecek.

        • 3

          LGS NAKİLLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          LGS yerleştirme süreci 16 Ağustos'ta tamamlanacak.

          LGS 3. NAKİL TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          YATILILIK BAŞVURULARI 19-23 AĞUSTOS'TA

          Okul ve kurumlar yatılılık başvuruları da ağustosta alınacak. Başvurular, 19 ile 23 Ağustos'ta okul ve kurumlara yapılacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 26 Ağustos'ta ilan edilecek.

        • 5
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