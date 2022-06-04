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LGS 2022 taban ve tavan puanları açıklandı mı? MEB LGS yüzdelik dilim nedir? Anadolu, Fen ve İmam Hatip liseleri taban puanları

LGS taban ve tavan puanları açıklandı mı? 2022 MEB LGS yüzdelik dilim nedir?

Liselere Geçiş Sınavı LGS 5 Haziran Pazar günü ülke genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. LGS sınavı öncesi LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırılıyor. İşte 2022 MEB LGS Anadolu, Fen ve İmam Hatip liseleri taban puanları hakkında...

04.06.2022 - 20:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • İlköğretimden ortaöğretime geçecek 8. sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği LGS sınavı yarın gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sınavı öncesi binlerce öğrenci LGS yüzdelik dilimleri ve taban - tavan puanlarını araştırıyor. Peki, 2022 LGS taban puanları belli oldu mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

  • 2022 LGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

     

    MEB lise taban puanları henüz açıklanmadı. 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek sınavın ardından LGS sonuçları açıklanmasıyla 2022 LGS taban ve tavan puanları da açıklanacak.

  • LGS 2021 TABAN VE TABAN PUANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLER

  • LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

     

    Yüzdelik dilim sınava katılan öğrenciler arasında elde edilen başarı sıralamasına karşılık gelir. Sınava katılan öğrenci sınavda verdiği yanıtların doğru-yanlış hesaplamasından elde ettiği başarı puanıyla hangi yüzdelik dilim içerisine girerse o yüzdelik dilimde bulunan okulları tercih edebilir.

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