Çiftkurtlar'ın acı günü

HABERTURK.COM

Ünlü iş insanı Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt, Londra’da hayatını kaybetmişti.

Cenazesi Türkiye’ye getirilen Leyla Çiftkurt için Bebek Cami’nde tören düzenlendi. Kızlarının ölümüyle büyük acı yaşayan Aslı Çetiner ve Tahsin Çiftkurt, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Tahsin Çiftkurt

İş ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı cenazede duygusal anlar yaşandı. Cenazeye Semahat Arsel, Ömer Koç, Ali Koç, Caroline Koç, Cem Boyner, Faruk Süren, Alara Koçibey gibi çok sayıda tanıdık sima katıldı.

Aslı Çetiner

Leyla Çiftkurt’un naaşı Bebek Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı’na defnedildi.

Ali Koç Ömer Koç Caroline Koç Cem Boyner

ÖNERİLEN VİDEO