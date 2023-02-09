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Leyla Çiftkurt defnedildi

İş insanı Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un kızları Leyla Çiftkurt son yolculuğuna uğurlandı

Giriş: 09.02.2023 - 16:12 | Güncelleme: ABONE OL
Leyla Çiftkurt defnedildi
Çiftkurtlar'ın acı günü
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HABERTURK.COM

Ünlü iş insanı Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt’un 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt, Londra’da hayatını kaybetmişti.

Cenazesi Türkiye’ye getirilen Leyla Çiftkurt için Bebek Cami’nde tören düzenlendi. Kızlarının ölümüyle büyük acı yaşayan Aslı Çetiner ve Tahsin Çiftkurt, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Tahsin &Ccedil;iftkurt
Tahsin Çiftkurt

İş ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı cenazede duygusal anlar yaşandı. Cenazeye Semahat Arsel, Ömer Koç, Ali Koç, Caroline Koç, Cem Boyner, Faruk Süren, Alara Koçibey gibi çok sayıda tanıdık sima katıldı.

Aslı &Ccedil;etiner
Aslı Çetiner

Leyla Çiftkurt’un naaşı Bebek Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı’na defnedildi.

Ali Koç
Ömer Koç
Caroline Koç
Cem Boyner

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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