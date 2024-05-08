Levent Yüksel'in 30'uncu yıl konseri

Levent Yüksel, 30'uncu kariyer yılını senfonik konserlerle kutluyor. O konserlerin ilki, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde KerkiSolfej Organizasyonu ile gerçekleştirildi.

Konseri, 1990’lardan günümüze özel repertuvarıyla veren Levent Yüksel'e 124 kişilik ekip eşlik ederken, seyircilerin her şarkıda katılım sağlaması konserin coşkusunu daha da artırdı. Yüksel, ‘Yeniden Başla’ ve ‘Tuana’ şarkılarını Beşiktaş Çocuk Korosu ile seslendirdi.