Levent Yüksel'in 30'uncu yıl konseri
Levent Yüksel, 30'uncu kariyer yılını senfonik konserlerle kutluyor. Yüksel, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen senfonik konserinde seyircileri coşturdu. 124 kişilik ekip eşliğinde sahne alan sanatçı, Beşiktaş Çocuk Korosu ile özel şarkılar seslendirdi
Levent Yüksel, 30'uncu kariyer yılını senfonik konserlerle kutluyor. O konserlerin ilki, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde KerkiSolfej Organizasyonu ile gerçekleştirildi.
Konseri, 1990’lardan günümüze özel repertuvarıyla veren Levent Yüksel'e 124 kişilik ekip eşlik ederken, seyircilerin her şarkıda katılım sağlaması konserin coşkusunu daha da artırdı. Yüksel, ‘Yeniden Başla’ ve ‘Tuana’ şarkılarını Beşiktaş Çocuk Korosu ile seslendirdi.
Yoğun talep gören konseri üzerine sanatçı, 27 Haziran’da yeniden AKM’de konser verecek. Yaz boyunca farklı illerde senfonik konser vermeye hazırlanan Yüksel; 11 Mayıs Ankara CSO, 25 Mayıs Antalya Aspendos, 21 Haziran İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.