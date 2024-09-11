Levent Yüksel, Hierapolis Antik Tiyatro'da konser verdi
Levent Yüksel, UNESCO'nun dünya miras listesinde bulunan Hierapolis Antik Tiyatro'da, sevenleriyle buluştu
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Levent Yüksel, KerkiSolfej Organizasyonu ile gerçekleşen konserde Denizli'de UNESCO tarafından dünya miras listesine alınan tarihi Hierapolis Antik Tiyatro'da sahne aldı.
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Kariyerinin 30'uncu yılına özel konserde Levent Yüksel, 'Kutsal Kent' olarak adlandırılan Hierapolis Antik Tiyatro'nun tarihinde sevilen parçalarını senfoni orkestrasıyla seslendirdi.
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Levent Yüksel; "Bu tarz tarihi yerlerde sizlerle birlikte şarkılarımı seslendirdiğim için çok mutluyum. Doğanın ve tarihin bu akşam bizlere eşlik ettiği bu şahane ortamda sizlerle birlikte olmak harika bir duygu. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.
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