Levent Yüksel; "Bu tarz tarihi yerlerde sizlerle birlikte şarkılarımı seslendirdiğim için çok mutluyum. Doğanın ve tarihin bu akşam bizlere eşlik ettiği bu şahane ortamda sizlerle birlikte olmak harika bir duygu. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.