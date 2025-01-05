Levent Mercan: Daha üstün bir oyun göstermek isterdik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Levent Mercan, galibiyeti değerlendirdi.

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"DAHA ÜSTÜN BİR OYUN GÖSTERMEK İSTERDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Mercan, "Daha üstün bir oyun göstermek isterdik. Çok gol şansı yakaladık ama bizim için en önemlisi 3 puan." dedi.

Bu sezon ligde ilk kez 11'de başlayan sol bek, "Her zaman hazır olmaya çalışıyorum. Her gün çalışıyoruz zaten. Hoca şans verince bu forma için elimden geleni yapmaya çalışırım." ifadelerini kullandı.