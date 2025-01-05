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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Levent Mercan: Daha üstün bir oyun göstermek isterdik - Fenerbahçe Haberleri

        Levent Mercan: Daha üstün bir oyun göstermek isterdik

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Levent Mercan, 2-1 kazandıkları Hatayspor maçının ardından, "Daha üstün bir oyun göstermek isterdik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 21:34 Güncelleme: 05.01.2025 - 21:34
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        "Daha üstün bir oyun göstermek isterdik"
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Levent Mercan, galibiyeti değerlendirdi.

        "DAHA ÜSTÜN BİR OYUN GÖSTERMEK İSTERDİK"

        Mücadeleyi değerlendiren Mercan, "Daha üstün bir oyun göstermek isterdik. Çok gol şansı yakaladık ama bizim için en önemlisi 3 puan." dedi.

        Bu sezon ligde ilk kez 11'de başlayan sol bek, "Her zaman hazır olmaya çalışıyorum. Her gün çalışıyoruz zaten. Hoca şans verince bu forma için elimden geleni yapmaya çalışırım." ifadelerini kullandı.

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