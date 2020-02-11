“Herkes babandan niye söylemiyorsun diye soruyordu. Ben bugüne kadar idealist takılarak kolay yolu seçmek istemedim. Baktım herkes babamdan yararlanıyor. Bir biz kalmışız yararlanmayan. Ama anladım ki gerçekte en zor yolu seçmişim. İki ay içerisinde İbrahim Tatlıses’in en sevilen 10 şarkısını cover olarak çıkartıyoruz.”