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Letonya - Türkiye maçı yazar yorumları

A Milli Takımımız, Dünya Kupası elemelerinde Letonya'yı geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle mağlup etti! Spor yazarları, Letonya - Türkiye maçını yorumladı

12.10.2021 - 08:47 | Güncelleme: FUTBOL

  • İLKER YAĞCIOĞLU

    Oyuncularımızın sahadaki görüntüsü de 75. dakikaya kadar sanki bir hazırlık maçı oynuyormuş veya maçın öneminin farkında değillermiş gibiydi. Ne olduysa Serdar'ın golünden sonra oldu. İnanılmaz bir baskı kurduk maç boyunca girdiğimizin iki katı pozisyona 80'den sonra girdik. Baştan yapmamız gerekeni sonda yaptık.

  • Maçı zora soktuk. Kuntz'un yaptığı değişiklikler doğruydu. Belki birçok kişi Burak'ı niye oyunda tuttu diye düşünebilir. Ama o Burak son saniyelerde penaltıyı yaptırdı, hem de penaltıyı gole çevirip üzerine düşeni yerine getirdi. Kayıp ilanı vereceğimiz bizim çocuklar 75'ten sonra "Biz burdayız ve bu yarış bitmedi" dedi.

  • AHMET ÇAKAR

    Dakikalar 90+7'yi gösteriyordu, Türk futbolunun en uzun 1 dakikası başladı. İsveçli hakem, VAR'a gitti. Aslında tüm dünyada VAR'a gidiyorsan yüzde 90 karar değişiyor. Nitekim öyle oldu, açık bir penaltıydı ve hakem penaltıyı gösterdi. 

  • Burak'ın penaltıyı atması demek umutların devam etmesi demekti. Şayet kaçırsaydık dükkanı kapatacaktık. Dün gecenin formsuz ismi Burak attığı penaltıyla umutlarımızı sürdürmeye devam etti. Kötü oynadık, öldük öldük dirildik diyebiliriz. son 15 dakika kurduğumuz baskı dışında yoktuk ama Allah'ın da yardımıyla kazandık.

  • ATTİLA GÖKÇE

    Olacak şey değil. 80 dakika dalga geçtik, uyuduk, uyuttuk ve son on dakikada futbolu hatırlayıp akıl almaz bir galibiyetle coştuk. En azından tarihe borcumuzu ödedik. Bu galibiyet ne kadar tartar? Açar mı kapıyı Katar? Bilmiyoruz... Yine de teşekkür ediyoruz.

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