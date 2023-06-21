Letonya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Letonya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Saat Farkı Nedir?

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Nüfus içinde birden fazla etnik gruba da ev sahipliği yapan Letonya, bu çeşitlilik sebebiyle büyük bir kültürel zenginliğe de sahiptir. Peki, Letonya nüfusu kimlerden meydana gelmektedir? Letonya para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Letonya Nerede?

Letonya hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap Avrupa kıtası olacaktır. Avrupa’nın doğusunda ve Baltık Denizi’nin kıyısında yer alan bir ülke olan Letonya; kuzeyde Estonya, doğuda Rusya, güneyde ise Litvanya ile komşudur. Ülkenin batı yakasında ise Baltık Denizi bulunmaktadır.

Dünya Savaşı’na kadar Rus İmparatorluğu’na bağlı olarak varlığını sürdüren Letonya; 1918 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiş ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından işgale uğramıştır. Savaşın ardından 1940 yılında Sovyetler Birliği’ne katılma kararı alan Letonya, 1991 yılında kadar SSCB’nin içinde yer almış ve 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla yeniden bağımsız bir devlet olmuştur. 2004 yılından itibaren hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi olan Letonya, günümüzde Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer almaktadır.

Letonya Başkenti

Bir Baltık ülkesi olan Letonya’nın başkenti, Riga’dır. Baltık devletleri içinde en büyük şehir olarak dikkat çeken Riga’nın resmi kuruluş tarihi 1201’dir. Tarih boyunca Polonyalıların, İsveçliler ve Rusların egemenliği altına girmiş olan şehir, önce 1918 yılında daha sonra ise 1991 yılında bağımsız Letonya’nın başkenti olmuştur.

Letonya’nın başkenti olmasının yanı sıra bölgesinin en önemli ticaret, kültür ve ekonomi merkezi de olan Riga; birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasından dolayı oldukça zengin bir mimarı mirasa da sahiptir.

Letonya Nüfusu

2023 verilerine göre Letonya’nın nüfusu 1 milyon 926 bin 542 kişiden meydana gelmektedir. Birden fazla etnik grubu bünyesinde barındıran bu nüfusun %54’ü Letonlar, %33’ü Ruslar, %5’i Beyaz Ruslar, %3’ü Ukraynalılar, %3’ü ise Polonyalılardan meydana gelmektedir. Resmi dilin Letonca olduğu Letonya’da halkın %76’sına yakını kendisini Hristiyan olarak ifade ederken, %17’si ise Agnostik olduğunu söylemektedir.

Letonya Para Birimi

2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olan Letonya; 2013 yılında Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birliğe (Euro Bölgesi) katılmış ve o tarihten itibaren resmi para birimi olarak Euro’yu kullanmaya başlamıştır.

Euro’ya geçmeden önce Letonya’nın kullandığı resmi para birimi ise Leton latsıdır. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan Letonya, rubleden vazgeçerek kendisine ait olan bu yerel para birimini kullanmaya başlamıştır.

Letonya Bayrağının Anlamı

yüzyıldan itibaren kullanılan ancak 1990 yılında alınan bir kararla resmen Letonya bayrağı olarak kabul edilen bu bayrak; kırmızı ve beyaz renklerden oluşan üç yatay çizgiden meydana gelmektedir. Letonya bayrağında yer alan beyaz renk barışı ve Letonya’nın bağımsızlığını; kırmızı renk ise savaşlarda dökülen kanı sembolize etmektedir.

Letonya Şehirleri

Nüfusu yaklaşık 2 milyon olan Letonya’da 9 şehir bulunmaktadır.

Riga

Jürmala

Rezekne

Daugavpils

Valmiera

Ventspils

Jelgava

Jekabpils

Liepaja

Letonya Türkiye Saat Farkı

Letonya ile Türkiye arasında herhangi bir yerel saat farkı bulunmamaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk