A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden Norveç, Letonya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

20. dakikada penaltı kazanan konuk ekipte topun başına geçen Erling Haaland, Norveç'i 1-0 öne geçirdi ve ilk 45 dakika 1-0 sonuçlandı.

Norveç 66. dakikada Mohamed Elyounoussi'yle bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Letonya 4 puanda kaldı. Norveç ise puanını 10'a yükseltti.