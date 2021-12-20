"MİSKERLERİN HAYATIMDA YERİ YOK" DEMİŞTİ

Demet Akalın ile bir süredir küs olan Mutlu, "Mikserlerle konuşmuyorum. Çok yakın bir arkadaşımla hiç söylemediğim bir şey söyleyerek, beni küstürdü. Onu hayatımdan çıkardım. Mikserlerin hayatımda yeri yok. Demet Akalın sayfası benim için kapanmıştır." demişti.