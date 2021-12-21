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Lerzan Mutlu: Demet Akalın beni insanlarla kanlı bıçaklı yaptı!

Demet Akalın ile küs olan Lerzan Mutlu, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, "Onu hayatımdan çıkardım. O sayfa benim için kapanmıştır. Beni insanlarla kanlı bıçaklı yaptı" dedi

21.12.2021 - 15:10 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Uzun zamandır ortalarda etkinliklerde görünmeyen Lerzan Mutlu (44), önceki gün düzenlenen bir açılış etkinliğine katıldı.

    "ESKİ KIYAFETLERİMİ GİYİYORUM"

    Muhabirlerle sohbet eden ve artık kıyafet almadığını belirten Mutlu, "Eskileri döndürüp, giyiyorum. Dolar çok yükseldiği için almıyorum. Yurt dışı tatilleri iptal oldu. Sadece eski resimlere bakıyoruz. Herkes gibi bir yıl geçirdim, Allah'a şükür yinede iyiydi." ifadelerini kullandı.

  • "GÜLŞEN'İ ÇOK BEĞENİYORUM"

    Son dönemin en çok konuşulan konuları arasında yer alan sahne kıyafetleri hakkında da açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Gülşen'i çok beğeniyorum. Hülya Avşar'ı çok severim ancak en kötü giyinen o. Muhtemelen o kimseyi dinlemiyor." ifadelerini kullandı.

  • "ONU HAYATIMDAN ÇIKARDIM!"

    Demet Akalın ile küs olan Lerzan Mutlu, konuyla ilgili, "Artık hayatımda mikserleri takip etmiyorum. İlk kez açıklama yapıyorum. Çok yakın arkadaşımla saçma sapan ve söylemediğim bir şeyden dolayı beni küstürdü. Onu hayatımdan çıkardım. O sayfa benim için kapanmıştır. O Demet, ben Lerzan'ım!" dedi.

  • "BENİ İNSANLARLA KANLI BIÇAKLI YAPTI!"

    Akalın ile barışmayacağını dile getiren Mutlu, "Alişan da konuya girerse hiç fark etmez. Alakam olmayan konulara beni dahil etti ve insanlarla kanlı bıçaklı yaptı." şeklinde konuştu.

  • "SABAH 5'TE DEDİKODUYA UYANIR!"

    Öte yandan Lerzan Mutlu, ünlü popçu Demet Akalın ile yaşadığı "mikser" polemiğinin detaylarını açıklamıştı.

    Akalın'ın yakın bir dostuyla arasını bozmak için olmayan şeyler anlattığını ifade eden Lerzan Mutlu, "Küs olduğum dostuma farklı şeyler anlatmış. Olacak iş değil. Demet, sabah 5'te dedikoduya uyanır. Demet'e çok kızgınım, onu takipten çıkardım." ifadelerini kullanmıştı.

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