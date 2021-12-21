"ONU HAYATIMDAN ÇIKARDIM!"

Demet Akalın ile küs olan Lerzan Mutlu, konuyla ilgili, "Artık hayatımda mikserleri takip etmiyorum. İlk kez açıklama yapıyorum. Çok yakın arkadaşımla saçma sapan ve söylemediğim bir şeyden dolayı beni küstürdü. Onu hayatımdan çıkardım. O sayfa benim için kapanmıştır. O Demet, ben Lerzan'ım!" dedi.