Leroy Sane'den flaş açıklamalar: Milli Takım, Galatasaray tercihi, Bayern Münih!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Alman basınından Bild'e açıklamalarda bulundu.

Leroy Sane, "Neden Bayern Münih ile sözleşme uzatmadınız?" sorusunu yanıtladı.

Alman yıldız, "Karar verme zamanı yaklaştıkça, bu konuyu daha fazla düşündüm. Yeni bir sayfa açmak istedim. Galatasaray'ın hedefleri çok iddialı. Baskı çok fazlaydı. Bu yüzden geleceğimi Galatasaray'da gördüm. Herkesin kendi görüşü var ve bu normal. Transfer benim kararımdı. Kulübün hedefleri bana çekici geldi, bu yeni bir meydan okuma. Galatasaray dünya çapında tanınıyor, çok sayıda taraftarları var. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum. Düzenli olarak Avrupa'nın en iyi takımlarıyla rekabet ediyoruz ve orada da maçlar kazanıyoruz." dedi.

SCHALKE'YE GERİ DÖNÜŞ AÇIKLAMASI Profesyonel futbol kariyerine başladığı Schalke'ye geri dönme ihtimali sorusuna cevap veren Alman yıldız, "Orada harika vakit geçirdim. Arenada oynamak her zaman çok eğlenceliydi. Profesyonel futbola ilk adımımdı. Bu yüzden her şeye açığım. Bu güzel bir hikaye olurdu elbette. Bakalım yolum beni nereye götürecek. Bir noktada bir fırsat çıkarsa, kesinlikle açığım. Sadece ne kadar süre oynayabileceğimi görüyorum. Kendime ne zaman bırakacağımı belirlemedim. Fiziksel olarak nasıl hissettiğime, ne kadar formda olduğuma ve hangi seviyede oynayabileceğime bağlı. Artık en üst seviye için yeterince iyi olmadığımı ve biraz yavaşlamam gerektiğini fark edersem, o zaman öyle olur. Ama eğlendiğim ve fiziksel olarak yetenekli olduğum sürece, mümkün olduğunca uzun süre futbol oynamak istiyorum." dedi. "İŞLER ARTIK YOLUNDA" "Yazdan bu yana Galatasaray'da oynuyorsunuz ve şimdiden inişli çıkışlı bir dönem geçirdiniz. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Beşiktaş derbisinde ilk 11'de yer almadınız. Ardından Başakşehir maçında iki gol attınız ve maçı kazandınız. Şimdi 11'de yer alıyorsunuz. Bayern Münih'ten ayrıldığınızdan bu yana dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?" Leroy Sane: "Uzun süredir futbol oynuyorum. Bu yüzden duygusal inişler - çıkışlar denilen şeyi iyi bilirim. Her iki maçta da oynamak isterdim. Ama daha birkaç derbi maçımız var. Teknik direktör Okan Buruk bana çok sıcak davrandı ve çok yakın iletişim kurduk. Kendime inanmaya devam etmem için beni motive etti. Milli maç arasında iyi antrenmanlar yaptıktan sonra olumlu bir hisse kapıldım: Artık her şey yolunda, uyum sağladım. İşler artık çok daha iyi gidiyor." "BAYERN'İ İSTERİM" "Şampiyonlar Ligi'nde eski takım arkadaşlarınızla karşılaşmak ister misiniz?" Leroy Sane: "Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı oynamaktan mutlu olurum. Bunun özel bir cazibesi var. Bayern Münih'te Manchester City'ye karşı ve Manchester City'de Schalke'ye karşı bunu yaşadım."

REKLAM "BAYERN'İ İSTERİM" "Şampiyonlar Ligi'nde eski takım arkadaşlarınızla karşılaşmak ister misiniz?" Leroy Sane: "Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı oynamaktan mutlu olurum. Bunun özel bir cazibesi var. Bayern Münih'te Manchester City'ye karşı ve Manchester City'de Schalke'ye karşı bunu yaşadım." "BURADA MAÇLAR KOLAY DEĞİL" Trendyol Süper Lig'in rekabeti karşısında şaşıran Leroy Sane, "Maçın fizikselliği beni çok hoş bir şekilde şaşırttı. Lig zorlu, direkt, hızlı ve birçok takım kontra ataklara güveniyor. Herkes pozisyon yaratmaya çalışıyor, maçlar dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Kalite, bazılarının iddia ettiği kadar düşük değil. Elbette, ligi daha iyi tanımam gerekiyor. Henüz tüm takımlara karşı oynamadım. Ama şimdiye kadar çok eğlenceliydi. İyi bir mücadeleydi ve önümüzdeki maçları sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"BANA CAZİP GELDİ" "Bayern Münih size eskisinden daha az ödeme yapmak istedi, Galatasaray ise daha fazla teklif etti. Bu, size olan takdirin bir göstergesi miydi?" REKLAM Leroy Sane: "Sözleşme şartları tek başına belirleyici faktör değildi ama elbette önemli rol oynadı. Ancak 2020'de pandemi sırasında da Bayern Münih'e katıldığımda da maaşımda kesintiye uğradım. Benim için önemli olan, kariyerimde hala yaşamak istediğim şeylerdi. Galatasaray'ın sunduğu fırsat bana cazip geldi." "HERKESİN KENDİ GÖRÜŞÜ VAR" Galatasaray'a transferi ve transferinin sürpriz olarak değerlendirilmesi ve eleştiriler Leroy Sane: "Herkesin kendi görüşü var ve bu normal. Bu benim kararımdı. Kulübün hedefleri bana çekici geldi, bu yeni bir meydan okuma. Galatasaray dünya çapında tanınıyor ve çok sayıda taraftarları var. Ligde çok fazla kalite var. Ligdeki fiziksel güç ve hız beni olumlu yönde şaşırttı. Burada kolayca geçip gidemezsiniz! Ve sonuçta burada Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum. Düzenli olarak Avrupa'nın en iyi takımlarıyla rekabet ediyoruz ve orada da maçları kazanıyoruz."

"TARAFTARLAR ÇOK TUTKULU" Türkiye'deki taraftarların tutkusundan bahseden Alman yıldız, "Süper Lig'deki taraftarlar da çok tutkulu ve fanatik; bu da işin bir parçası. Futbol böyle bir şey; sadece iyi yanlarını seçip alamazsınız. Bu konuda çok sakinim ve her şeyi kendi dünyamın bir parçası olarak görüyorum. Mümkün olduğunca kendime odaklanmaya, iyi performans göstermeye ve takıma yardımcı olmaya çalışıyorum; odaklandığım tek şey bu." dedi. "BAMBAŞKA BİR ŞEY" Leroy Sane: "Bayern’le burada oynama fırsatım olmuştu. O zaman da atmosfer gerçekten inanılmazdı. Şimdi ligde her maçta bu ortamı yaşamak bambaşka bir şey. Bu atmosfer insana müthiş bir motivasyon veriyor. Liverpool maçında ise her şey çok daha yoğundu. Böyle maçları sık sık yaşayamıyorsunuz, bu yüzden neredeyse her iç saha maçında bunu deneyimleyebildiğim için gerçekten minnettarım."

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ 2026 Dünya Kupası öncesi Almanya Milli Takımı'na geri dönmek istediğini söyleyen Sane, "Herkesin kendi görüşü ve bakış açısı var. Ona kızgın değilim. Julian Nagelsmann ile çok iyi bir ilişkimiz var; çok iyi anlaşıyoruz ve son eğitim kurslarında güzel fikir alışverişleri ve tartışmalar yaptık. Bunun için ona minnettarım. Elbette, işler benim için tekrar yolunda gittiğinde tekrar davet edileceğimi umuyorum. Bu güvene performansımla karşılık vermek istiyorum; beni her zaman destekledi ve bunun için minnettarım. Hiçbir baskı hissetmiyorum. Elbette Dünya Kupası benim için büyük bir hedef, futboldaki en büyük etkinlik. En iyi performansımı sergilemek ve Julian Nagelsmann'ın beni yenebileceğini göstermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım birlikte harika bir turnuva geçiririz. Sonuçta, her şey genel performansımla ilgili. Julian nasıl bir oyuncu olduğumu, hangi özelliklere sahip olduğumu ve sahaya nasıl bir enerji kattığımı çok iyi biliyor. Benden de istediği bu: gollerle, asistlerle veya defans çalışmalarıyla takıma önderlik etmem. Tüm oyunumun doğru yolda olduğundan emin oluyorum. Hedefim bu." şeklinde konuştu.