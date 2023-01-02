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Lens - PSG: 3-1 (MAÇ SONUCU)

Fransa Ligue 1'in ilk iki sırasında yer alan Lens ile PSG, 17. haftada karşı karşıya gelirken, sahadan 3-1 galip ayrılan Lens güçlü rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Messi ve Neymar'ın forma giymediği PSG, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu.

Giriş: 02.01.2023 - 00:44 | Güncelleme: ABONE OL
Lens - PSG: 3-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lens ile PSG karşı karşıya geldi. Ligde 1 ve 2. sırada yer alan iki ekibin karşılaşmasında gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi Lens oldu.

Lens'e üç puanı getiren golleri 5'te Frankowski, 28'de Openda ve 47'de Claude Maurice kaydetti.

PSG'nin tek sayısı 8. dakikada Ekitike'den geldi.

PSG İLK KEZ MAĞLUP

PSG bu sonuçla ligde bu sezon ilk kez mağlup olurken, haftayı 44 puanla tamamladı.

Evinde 9'da 9 yaparak müthiş bir istatistik yakalayan Lens ise puanını 40 yaptı ve güçlü rakibiyle arasındaki farkı 4'e indirdi.

PSG'de izinli Messi ile kırmızı kart cezalısı Neymar, mücadelede forma giymedi.

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