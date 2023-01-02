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Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lens ile PSG karşı karşıya geldi. Ligde 1 ve 2. sırada yer alan iki ekibin karşılaşmasında gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi Lens oldu. Lens'e üç puanı getiren golleri 5'te Frankowski, 28'de Openda ve 47'de Claude Maurice kaydetti. PSG'nin tek sayısı 8. dakikada Ekitike'den geldi.

PSG İLK KEZ MAĞLUP PSG bu sonuçla ligde bu sezon ilk kez mağlup olurken, haftayı 44 puanla tamamladı. Evinde 9'da 9 yaparak müthiş bir istatistik yakalayan Lens ise puanını 40 yaptı ve güçlü rakibiyle arasındaki farkı 4'e indirdi. PSG'de izinli Messi ile kırmızı kart cezalısı Neymar, mücadelede forma giymedi.