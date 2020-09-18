Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü yeniden bir arada! Leicester City, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak üzere. Roma ile 3 milyon Euro kiralama ücreti ve 25 milyon Euro satın alma opsiyonuyla anlaşma sağlayan İngiliz ekibi, Cengiz Ünder'i sağlık kontrolünden de geçirdi. Cengiz'in kontrollerinde bir sıkıntı çıkmaması durumunda resmi sözleşme imzalanacak.

Cengiz Ünder 2016'da Altınordu'dan Süper Lig ekibi Başakşehir´e transfer olmuş gösterdiği performansla da 1 yıl sonra 14 milyon 250 Bin Euro bedelle İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tuttu.