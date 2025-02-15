Leicester City: 0 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Leicester City sahasında Arsenal'i ağırladı. Mücadeleyi Topçular, 2-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.
İngiltere Premier Lig'in 25. hafta karşılaşmasında küme düşme hattındaki Leicester City, zirve yarışı veren Arsenal'i ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 81. ve 87. dakikalarda Mikel Merino kaydetti.
Bu sonucun ardından Leicester City 17 puanda kaldı. Arsenal ise 47 puana yükseldi.
Ligin 26. haftasında Arsenal sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. Leicester City ise evinde Brentford'u konuk edecek.