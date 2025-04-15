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        Haberler Dünya Lego üst düzey yöneticisi ve Danimarka Kraliyet ailesinin yakın dostu kayak kazasında öldü | Dış Haberler

        Lego üst düzey yöneticisi ve Danimarka Kraliyet ailesinin yakın dostu kayak kazasında öldü

        Lego'nun ana şirketi Kirkbi'nin Başkan Yardımcısı ve Danimarka Kraliyet ailesinin yakın dostu Michael Halbye, İsviçre'de geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Halbye'nin kazanın hemen ardından hastaneye kaldırıldığı ancak kısa süre sonra iç kanama sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 15:47 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:47
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        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
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        Lego'nun ana şirketi Kirkbi'nin Başkan Yardımcısı ve Danimarka Kraliyet ailesinin yakın dostu olan 64 yaşındaki Michael Halbye, İsviçre'de kayak kazasında hayatını kaybetti.

        64 yaşındaki Michael Halbye, Cumartesi günü İsviçre Alpler'indeki Verbier bölgesinde kayak yaparken pistten düşüp yaralandı. Lego'nun sahibi olan Kirkbi şirketi yaptığı açıklamada, Halbye'nin hemen hastaneye kaldırıldığını ancak kısa süre sonra iç kanama sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

        Michael Halbye

        Danimarka Kraliçesi Mary, 12 Nisan'da arkadaşının ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Michael Halbye'nin ani ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Michael Halbye, nadir bulunan pozitif enerjiye, derin bilgiye ve toplumun dışındakiler için bir fark yaratmaya yönelik güçlü bağlılığa sahip bir adamdı. O aynı zamanda benim arkadaşımdı ve birçok kişi tarafından özlenecek. Dualarım ailesi ve yakın arkadaşlarıyla." ifadelerini kullandı.

        Danimarka Kraliçesi Mary ve eşi Kral Frederik

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        Halbye, 17 yıldan uzun süredir Queen Mary Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiydi. İngiliz basını, Halbye'nin Kraliçe ve eşi Kral Frederik'in yakın arkadaşı olduğunu bildirdi.

        2020 yılında Kirkbi Yönetim Kurulu'na katılan Halbye, 2022'den bu yana Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

        "BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ DUYDUK"

        Kirkbi Başkanı Thomas Kirk Kristiansen yaptığı açıklamada, "Michael'ın ani vefat haberini aldığımızda büyük bir üzüntü duyduk. Dualarımız, hayatının her alanında etrafındakiler üzerinde büyük ve olumlu bir izlenim bırakan adamın beklenmedik kaybını yaşamak zorunda kalan Michael'ın ailesine ve sevdiklerine gidiyor" dedi. Kristiansen, sözlerini "Michael'ı Başkan Yardımcısı olarak ama her şeyden önce bir insan olarak özleyeceğiz. Anısının onurlandırılmasını dileriz." ifadeleriyle bitirdi.

        Halbye'nin İsviçre'de kayak yaparken yaşanan ölümü, bir İngiliz vatandaşının İsviçre Alpleri'nde pist dışına düşerek hayatını kaybetmesinin ardından geldi. 54 yaşındaki kayakçı, Cuma sabahı Grindelwald'daki 2 bin 800 metre yükseklikteki Kleine Scheidegg Geçidi'nde kayak yaparken, rotasından çıkıp Rychenbach Şelalesi'ne bağlı bir dereye düşerek hayatını kaybetmişti.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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