Legia Warszawa: 2 - Piast Gliwice: 0 (Maç sona erdi)

Polonya Ekstraklasa maçında Legia Warszawa ile Piast Gliwice karşılaştı.Legia Warszawa takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Radoslaw Majecki, Chris Philipps, William Remy, Artur Jedrzejczyk, Adam Hlousek, Marko Vesovic, Dominik Nagy, Cafu, Sebastian Szymanski, Michal Kucharczyk, Sandro KulenovicPiast Gliwice takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Frantisek Plach, Tomasz Jodlowiec, Jakub Czerwinski, Martin Konczkowski, Marcin Pietrowski, Tom Hateley, Aleksander Jagiello, Jorge Felix, Uros Korun, Piotr Parzyszek, Aleksandar SedlarDakikalar 20 olduğunda Sandro Kulenovic ev sahibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı Legia Warszawa 1-0 önde bitirdi. Legia Warszawa oyuncusu Sebastian Szymanski sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. 84. dakikada Legia Warszawa futbolcusu Carlitos skoru 2-0 yaptı.İkinci 45 dakikada Piast Gliwice futbolcuları Jakub Czerwinski, Uros Korun, Aleksandar Sedlar ile Legia Warszawa futbolcuları Marko Vesovic, Artur Jedrzejczyk, Chris Philipps sarı kart gördü.Maçın ilk yarısında Piast Gliwice ekibinde Tomasz Jodlowiec oyundan çıktı, Patryk Sokolowski yerine girdi Mücadelenin 2. 45 dakikasında Legia Warszawa ekibinde Sandro Kulenovic ve Chris Philipps oyundan çıktı, Carlitos ve Inaki Astiz yerine girdi, Piast Gliwice takımında ise Aleksander Jagiello ve Piotr Parzyszek çıkarken Denis Gojko ve Karol Stanek girdi. Karşılaşma 2-0 tamamlandı.İddaa 406 koduyla açtığı bu maçta Legia Warszawa kazanır bahsine oynayanlara 1.45 oranını kazandırdı.Legia Warszawa son 5 maçta 3 kez kazandı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.