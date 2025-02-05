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        Haberler Bilgi Spor LEGANES - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE LİNKİ! İspanya Kral Kupası Leganes Real Madrid maçı canlı yayın nasıl izlenir, şifreli mi?

        Leganes - Real Madrid maçı canlı izle linki! Leganes Real Madrid maçı canlı yayın nasıl izlenir, hangi kanalda, şifreli mi?

        Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Leganes ile karşı karşıya geliyor. Mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen eflatun-beyazlılar, kupada Leganes'i saf dışı bırakmak istiyor. Estadio Municipal de Butarque Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 23:00'te başlayacak ve Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden yayınlanacak. Peki Leganes - Real Madrid maçı canlı yayın nasıl izlenir? Tivibu Spor üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Leganes - Real Madrid maçı canlı izle Tivibu Spor linki ve tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:05
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        • 1

          İspanya Kral Kupası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde Real Madrid ile Leganes karşı karşıya gelecek. Leganes - Real Madrid maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Leganes - Real Madrid maçı canlı yayın nasıl izlenir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Tivibu Spor üyelik ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte Tivibu Spor üyelik ekranı, ücreti ve Leganes - Real Madrid maçı canlı izle linki...

        • 2

          LEGANES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Leganes - Real Madrid maçı, 5 Şubat 2025 Çarşamba bugün oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak.

        • 3

          LEGANES - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Estadio Municipal de Butarque Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Real Madrid, çeyrek final karşılaşmasının ardından ligde Atletico Madrid ve Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City maçlarına çıkacak.

          İtalyan çalıştırıcı Ancelotti’nin ligde forma şansı bulamayan oyuncuları, kupada değerlendirmesi düşünülüyor.

          İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler’in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

        • 5

          LEGANES - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla Tivibu Spor kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.tivibu.com.tr/spor

        • 6

          TİVİBU’YU NEREDE İZLEYEBİLİRİM?

          Tivibu GO ile desteklenen Android TV, Apple TV, Smart TV’lerinizde; mobil veya webde dilediğiniz zaman izleme yapabilirsiniz. Sadece Türkiye içinde internet olan her yerden izlenebilir, yurtdışından izleme yapılamaz. İndirdiğiniz içerikleri internet olmadığında çevrimdışı olarak izleyebilirsiniz.

          Desteklenen akıllı TV’ler:

          Android TV
          Apple TV
          Arçelik
          Beko
          Grundig
          Vestel
          LG
          Samsung

          Desteklenen cihazların marka ve model detaylarını incelemek için Destek - Tivibu GO sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

          Tivibu IPTV ve Uydu üyelikleri ile evinizin konforunda TV’nizde izleme yapabilirsiniz.

        • 7

          TİVİBU SPOR ÜYELİK ÜCRETİ

          Aile Paketi:79,00₺'den başlayan fiyatlarla

          Sinema Paketi: 99,00₺'den başlayan fiyatlarla

          Spor Paketi: 99,00₺'den başlayan fiyatlarla

          Süper Paket: 129,00₺'den başlayan fiyatlarla

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